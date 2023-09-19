Медведев высказался о ситуации в Карабахе, припомнив коллеге заигрывания с НАТО

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал пост в Telegram-канале, в котором припомнил "коллеге из братской страны" итоги заигрываний с НАТО на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

В своей публикации зампред Совбеза вспомнил, как его коллега однажды сказал ему: "Ну я же для вас чужой, вы меня не примите". Медведев ответил ему, что судят не по биографии, а по поступкам.

Медведев продолжил, что неназванный коллега странным образом сохранил свой пост после проигранной войны, а затем и вовсе возложил ответственность за свои провалы на РФ.

"Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО", - написал зампредседателя, отметив еще один факт об этом человеке - его супруга демонстративно уехала "к нашим врагам с печеньками".

"Догадайтесь, какая судьба его ждет", - заключил российский политик.

Напомним, что 6 сентября Анна Акопян, супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна, посетила Киев для участия в саммите первых леди и джентльменов о психологической помощи. Сообщалось, что жена Пашиняна передала киевскому режиму гумпомощь.

Накануне во вторник, 19 сентября, Баку сообщил о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе для восстановления конституционного строя. В МИД Азербайджана подчеркнули, что единственный путь к миру в регионе представляет собой полный вывод контингента ВС Армении с территорий Карабаха.

В настоящий момент Россия контактирует с Азербайджаном по ситуации. По итогам диалога будут сделаны заявления. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Армении создают почву для враждебной политики Вашингтона и Брюсселя в отношении Москвы.