Стефанишина: Киев готовится к суровой зиме из-за ситуации с портами Фото: REUTERS

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о том, что страна сейчас усиленно готовится к суровой зиме.

По словам Стефанишиной, Киеву приходится выживать из-за ситуации с портами и приостановки участия России в зерновой сделке.

"Сейчас люди готовятся к суровой зиме", - сообщила Ольга Стефанишина, передает агентство Bloomberg.

Ранее для прохода кораблей власти Украины открыли временный коридор, не утвердив это с Россией, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, 16 сентября два судна направлялись по Черному морю в украинские порты для погрузки почти 20 тыс. тонн зерна. Их впоследствии должны отправить на рынки Азии и Африки.