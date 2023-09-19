Экс-морпех армии США Берлетик: у Запада нет шансов выиграть конфликт на Украине Фото: REUTERS

Бывший американский морпех Брайан Бертелик заявил, что у коллективного Запада нет ни единого шанса выиграть в конфликте на Украине.

"Оказывается, несмотря на санкции, Россия продолжает производить огромные объемы военной продукции. И гораздо больше того, что сейчас способен выпускать коллективный Запад", — отметил военный в интервью на YouTube-канале Danny Haiphong.

Бертелик добавил, что промышленность союзников Киева не способна обеспечить потребности ВСУ на поле боя, поскольку западные страны на протяжении десятилетий трансформировали свои армии для ведения войн против слабых противников.

Напомним, недавно глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что оборонная промышленность Запада не способна полностью удовлетворить все запросы Украины.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что даже президент Украины Владимир Зеленский уже начинает признавать провал летнего наступления ВСУ и обвинять в нем своих союзников.