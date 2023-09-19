Помощник Алиева назвал целью операции в Карабахе уничтожение инфраструктуры Фото: REUTERS

Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев назвал цель Баку в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил турецкому телеканалу TRT haber.

По словам Гаджиева, главной целью антитеррористических мероприятий является уничтожение военной инфраструктуры нелегитимного режима.

"Уничтожение военной инфраструктуры нелегитимного режима является главной целью антитеррористической операции Баку",- заявил Гаджиев.

Напомним, 19 сентября Баку начал "антитеррористические мероприятия" по восстановлению конституционного строя в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Министерстве обороны Азербайджана, там же говорилось, что о происходящем уже проинформировали российских миротворцев и мониторинговый центр.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные Азербайджана в Карабахе проводят действия по нарушению линии соприкосновения и взятию под контроль позиций и населенных пунктов.