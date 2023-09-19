Мария Захарова прокомментировала обострение ситуации в Нагорном Карабахе

Захарова дала комментарий по ситуации в Нагорном Карабахе Фото: Андрей МИНАЕВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий по поводу обострения ситуации в Нагорном Карабахе. По ее словам, Россия продолжает поддерживать контакт со всеми сторонами ради того, чтобы не допустить кровопролития, передает RT.

- Мы ведём контакты со всеми сторонами, задача - сделать так, чтобы не допустить кровопролития и убедить стороны соблюдении договорённостей, - заявила Мария Захарова.

Она добавила, что российские миротворцы добросовестно реализуют взятые на себя обязательства, отметив, что Россия никогда не оставит в беде дружественные народы.

Ранее "Известия" со ссылкой на Armenpress сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание совета безопасности республики для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. Так, над Степанакертом были замечены ударные дроны армии Азербайджана, а в окрестностях города были слышны взрывы.