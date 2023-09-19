Помощник Алиева заявил, что задачи операции в Карабахе близки к выполнению Фото: REUTERS

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев высказался о ходе выполнения задач "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.

Гаджиев в эфире турецкого телеканала TRT сказал, что основные задачи операции "близки к выполнению".

"Определенные нами ранее военные цели уже нейтрализованы. И далее, как было запланировано, операции продолжатся точечно, в более ограниченном масштабе", - сообщил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Напомним, 19 сентября Баку объявил о проведении в Нагорном Карабахе "антитеррористических мероприятий" с целью восстановления конституционного строя.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что азербайджанские военные проводят действия по нарушению линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, стремясь взять под контроль населенные пункты. Пашинян также созвал заседание Совета Безопасности Армении.

Министерство иностранных дел России призвало обе стороны конфликта решить противоречия путем дипломатии и прекратить эскалацию, а также обеспечить безопасность находящихся в Карабахе российских миротворцев.