Песков прокомментировал эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе

Песков: Кремль обеспокоен эскалацией в Карабахе и призывает Ереван и Баку к диалогу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен резкой эскалацией в Нагорном Карабахе и считает главной задачей на данный момент – убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов решения разногласий.

Песков отметил, что ситуацию можно урегулировать дипломатическим путем и призвал стороны конфликта следовать подписанным ранее соглашениям.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские миротворческие войска находятся в постоянном контакте с армянскими и азербайджанскими военными, а также допустил расширение контингента ВС РФ в регионе при согласовании со всеми сторонами.

Отдельно Песков призвал армию Азербайджана принять меры для обеспечения безопасности мирного населения Карабахского региона.

Напомним, 19 сентября Азербайджан заявил о проведении в Нагорном Карабахе “антитеррористических мероприятий” с целью восстановления конституционного строя в регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что подразделений армянской армии в Карабахе нет, а азербайджанские военные пытаются взять под контроль населенные пункты в регионе.

В свою очередь Минобороны Азербайджана отмечает, что в рамках операции наносятся удары по военным объектам армянской армии.