Вирусолог рассказал о вероятности введения масочного режима в России

Врачи советуют своевременно лечить грипп и ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость острыми вирусными заболеваниями растет в России с наступлением осени, многие эксперты вспомнили о масочном режиме, как об одной из мер профилактики ОРВИ и коронавируса. О том, могут ли вновь жителей обязать носить маски рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» вирусолог Сергей Вострухов.

- Сезонный подъем заболеваемости – ежегодное явление, которое не представляет из себя ничего экстраординарного. Серьезных предпосылок для введения масочного режима пока нет, - отметил вирусолог.

Специалист отметил также, что важное значение имеет иммунопрофилактика: так, прививки против гриппа и COVID существенно снижают риск заболеть и получить осложнения.

Ранее KP.RU сообщил, что новый вариант коронавируса «пирoла», который и поднимает сейчас новую волну, развил в себе ряд дополнительных мутаций и теперь является наиболее заразным из всех предыдущих вариантов вируса.

По оценкам экспертов, большинство населения мира было инфицировано коронавирусом как минимум один раз. При этом исследователи расходятся во мнениях о том, насколько опасны повторные заражения.