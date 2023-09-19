Госдума приняла закон об установлении Дня воссоединения новых регионов с Россией Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуме на первом пленарном заседании осенней сессии приняли законопроект об установлении Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Проект был принят в первом чтении.

Памятной датой планируют установить 30 сентября. На рассмотрение депутатов документ внес президент РФ Владимир Путин. Данные изменения есть в законе "О днях воинской славы и памятных датах России".

В пояснительной записке к проекту говорится о том, что принятие в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на правах субъектов страны основывается на исторической общности народов, а также является результатом выбора миллионов людей.

Между тем, 18 сентября совет Государственной думы единогласно проголосовал за использование депутатами в своих избирательных округах машин только российского производства.