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НовостиОбщество19 сентября 2023 13:58

Госдума приняла закон об установлении Дня воссоединения новых регионов с Россией

30 сентября планируют сделать памяной датой - Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Госдума приняла закон об установлении Дня воссоединения новых регионов с Россией

Госдума приняла закон об установлении Дня воссоединения новых регионов с Россией

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуме на первом пленарном заседании осенней сессии приняли законопроект об установлении Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Проект был принят в первом чтении.

Памятной датой планируют установить 30 сентября. На рассмотрение депутатов документ внес президент РФ Владимир Путин. Данные изменения есть в законе "О днях воинской славы и памятных датах России".

В пояснительной записке к проекту говорится о том, что принятие в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на правах субъектов страны основывается на исторической общности народов, а также является результатом выбора миллионов людей.

Между тем, 18 сентября совет Государственной думы единогласно проголосовал за использование депутатами в своих избирательных округах машин только российского производства.