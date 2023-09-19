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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 14:17

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении РЛС Армении в Нагорном Карабахе

19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахском регионе
Сергей ЧИКОВ
19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахском регионе

19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахском регионе

Фото: ТАСС

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении армянской радиолокационной станции в ходе “антитеррористических мероприятий” в Нагорном Карабахе.

“Девятнадцатого сентября в направлении Ходжавендского района на территории Азербайджана, <...> точным огнем подразделений азербайджанской армии была уничтожена радиолокационная станция (РЛС) P-18 вооруженных сил Армении”, — уточнили в телеграм-канале ведомства.

Также Минобороны Азербайджано сообщило об уничтожении склада боеприпасов и укрытия боевой техники формирований ВС Армении.

Напомним, о начале “антитеррористических мероприятий” в Карабахском регионе Минобороны заявило 19 сентября. В ведомстве уточнили, что целью операции является восстановление конституционного строя Нагорного Карабаха.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянских военных на территории Карабаха нет, а целью операции Азербайджана является взятие под контроль населенных пунктов в регионе.