Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении РЛС Армении в Нагорном Карабахе

19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахском регионе Фото: ТАСС

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении армянской радиолокационной станции в ходе “антитеррористических мероприятий” в Нагорном Карабахе.

“Девятнадцатого сентября в направлении Ходжавендского района на территории Азербайджана, <...> точным огнем подразделений азербайджанской армии была уничтожена радиолокационная станция (РЛС) P-18 вооруженных сил Армении”, — уточнили в телеграм-канале ведомства.

Также Минобороны Азербайджано сообщило об уничтожении склада боеприпасов и укрытия боевой техники формирований ВС Армении.

Напомним, о начале “антитеррористических мероприятий” в Карабахском регионе Минобороны заявило 19 сентября. В ведомстве уточнили, что целью операции является восстановление конституционного строя Нагорного Карабаха.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянских военных на территории Карабаха нет, а целью операции Азербайджана является взятие под контроль населенных пунктов в регионе.