Арменпресс: два человека погибли и 26 пострадали в Нагорном Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственное агентство Армении “Арменпресс” сообщило, что в результате обострения обстановки в Нагорном Карабахе погибли не менее двух человек и еще 26 пострадали.

“В результате очередной широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном 19 сентября, среди мирного населения двое погибли (один ребенок) и 26 ранены (11 детей)”, — сообщает агентство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Кремль с сожалением узнает о жертвах обострения ситуации в Нагорном Карабахе и призывает стороны конфликта решить возникшие противоречия дипломатическим путем.

Напомним, 19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал “антитеррористические мероприятия” по восстановлению конституционного строя в Нагорном Карабахе. В ведомстве уже сообщили об уничтожении ряда военных объектов ВС Армении в регионе.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянских военных на территории Карабаха нет, а целью Азербайджана является установление контроля над населенными пунктами.