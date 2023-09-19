Директор Гришечкина устроил скандал на прощании с актером

Максим Миллер нес фото Гришечкина перед гробом. Фото: Владимир БРИЛЕВ.

19 сентября в Москве простились с актером Вячеславом Гришечкиным. Звезда «Солдатов» скончался в больнице, куда попал из реабилитационного центра, где восстанавливался от алкогольной зависимости.

Прощание со звездой сериала «Солдаты» провели в Театре на Юго-Западе. Здесь актер случил много лет.

Проститься с артистом пришли Сергей Глушко, Игорь Угольников, Александр Песков, Юлия Захарова и другие знаменитости.

Сначала оказалось, что Юлия Захарова пришла пьяной. Актриса не скрывала свое горе, плакала об ушедшем товарище и выражалась нецензурно.

А под конец церемонии директор Гришечкина устроил скандал. Максим, которого тот при жизни называл своим приемным сыном, неожиданно стал пререкаться с журналистами. Парню не понравилось, как представители СМИ ведут себя на траурном мероприятии.

Не понравилось ему то, что присутствующих звезд просили поделиться воспоминаниями о Вячеславе Гришечкине.

Максим стал возмущаться:

- Все, что вы творите сегодня, - это полный беспредел. Слава бы этого точно не оценил, - цитирует слова парня сайт mk.ru.

Он отметил, что актер заменил ему отца.

- Я тоже одиночка, как и его собака Бени, - сказал мужчина.