В Мурманской области планируют построить завод, который обеспечит страну антибиотиками, вакцинами и витаминами

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Соглашение о сотрудничестве было подписано в июне в рамках Петербургского международного экономического форума между Правительством Мурманской области, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компанией «САФФАРМ».

«Правительство Мурманской области ещё раз подтверждает заинтересованность в развитии биотехнологий в нашем регионе. Более того, в рамках визита заместителя Председателя Правительства РФ – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова мы также обсуждали тему развития технологий, в том числе научных исследований с участием Мурманского арктического университета. Поэтому предлагаемый вами инвестиционный проект и всё, что с ним связано, включая активное вовлечение нашей науки, представляется нам очень перспективным, и мы будем оказывать всестороннее содействие его реализации», – заявил Андрей Чибис.

Дивеш Кумар выразил благодарность губернатору региона за поддержку в воплощении проекта и подчеркнул важность его реализации для индийской стороны.

«Мы готовы к переходу в практическую плоскость – в данный момент во взаимодействии с профильными ведомствами Правительства Мурманской области подыскиваем максимально удобный земельный участок для строительства фармацевтического комплекса, который бы удовлетворял не только предпринимательским, но и экологическим требованиям», – сказал Дивеш Кумар.

Недавно ООО «САФФАРМ» стало резидентом Арктической зоны Российской Федерации. В следующем году в Мурманске планируется начало строительства фармацевтического комплекса из трех блоков общей площадью более 14 тысяч квадратных метров. Ввод современного высокотехнологичного фармацевтического производства в эксплуатацию предполагается в 2027 году. С началом работы нового производства будет удовлетворен внутренний спрос нашей страны на антибиотики, вакцины, витамины, минералы, аминокислоты, в том числе гормональные и онкопрепараты.

Продукция предприятия импортозамещения обеспечит потребности государственных больниц и аптек России и стран СНГ. Проект производства мощностью свыше 1,3 млрд единиц лекарственных средств и 1,8 тыс. тонн в год активных фармацевтических ингредиентов с возможностью дальнейшего расширения до 6 тысяч тонн в год будет реализован поэтапно, в течение трех лет. Запуск предприятия обеспечит рабочими местами 280 северян.