Юрист предупредил россиян о новой схеме мошенничества Фото: REUTERS

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru предупредил россиян о новой схеме мошенничества при помощи скидочных купонов и кешбэков, отметив, что подобная схема получила распространение в связи с ростом популярности маркетплейсов.

«Злоумышленники рассылают письма от имени известных маркетплейсов и сервисов со скидками. В письме содержится ссылка на сайт, визуально практически неотличимый от оригинала», - заявил специалист.

После перехода по ссылке, пользователю предлагают ввести данные банковской карты для того, чтобы воспользоваться предложением. «Как только данные введены, деньги списываются со счета», - отметил эксперт.

Русяев рекомендовал внимательно проверять адреса сайтов в письмах, а также не вводить свои данные на подозрительных страницах. Какие-либо нежданные скидки, по его словам, в 90% являются повод для того, чтобы насторожиться

«Помните: чем выгоднее предложение, тем больший риск нарваться на мошенников. Если вы все же пострадали от данного вида мошенничества, срочно обратитесь в банк … Также подайте заявление в полицию», - рекомендовал он.