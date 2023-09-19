Байден: США намерены работать над расширением состава Совбеза ООН

Байден: США намерены работать с другими странами над расширением состава СБ ООН Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет добиваться реформы Совбеза ООН, поскольку в организации нужны “новые голоса” и “новые мнения”.

“В своем прошлогоднем выступлении здесь я объявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать расширение Совета Безопасности, увеличение числа постоянных и непостоянных членов. <…> Нам нужно больше голосов, больше мнений”, — сказал Байден в своем выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним, на предстоящем заседании Совбеза ООН планируется выступление президента Украины Владимира Зеленского. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что заседание Совбеза организации высокого уровня с участием украинского лидера, как и другие политизированные инициативы Запада по Украине, станет “очередным шоу с нулевым выхлопом”.