Что случилось за день: главные события 19 сентября

В центре Еревана начались протесты против премьер-министра Армении Пашиняна из-за ситуации в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером во вторник, 19 сентября в Ереване началась акция протеста из-за ситуации в багорном Карабахе около здания правительства Армении. На площади в центре Еревана собралось около 500 протестующих. Митинг в прямом эфире транслирует местный телеканал 24ТВ.

19 сентября Азербайджан начал проведение антитеррористических мероприятий по восстановлению конституционного строя в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Министерстве обороны Азербайджана, где также уточнили, что о происходящем уже проинформировали российских миротворцев и мониторинговый центр.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные Азербайджана в Нагорном Карабахе нарушают линии соприкосновения и взятию под контроль позиций и населенных пунктов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, РФ считает главной задачей на данный момент – убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов решения вопроса.

В Госдуме РФ на первом пленарном заседании осенней сессии приняли законопроект об установлении Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Памятной датой планируют установить 30 сентября.