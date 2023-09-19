Трихолог Галлямова предупредила об опасности мытья головы гелем для душа Фото: Shutterstock

Врач-трихолог, доктор медицинских наук, профессор Российской медицинской академии непрерывного образования Юлия Галлямова в беседе с «Газета.Ru» предупредила о том, что гель для душа не подходит для мытья головы из-за содержания веществ, которые могут повредить структуру волос

«Гель для душа все-таки рассчитан не на волосы … Если волосы тонкие, сухие, поврежденные, то, конечно, гель для душа может пересушить их», - рассказала эксперт.

При этом, как уточнила Галлямова, мытье головы гелем обойдется без последствий для мужчин с очень короткой стрижкой. «Но относительно женщин, конечно, мы можем говорить о повреждении структуры волос», - подчеркнула она.

Трихолог Наталия Жовтан заявила, что когда кожа головы отличается повышенной чувствительно, то нужно смотреть на состав средства. Как сообщал телеканал «360», по словам эксперта в составе должны присутствовать увлажняющие компоненты с гиалуроновой кислотой, витамином Е, а также маслами и растительным экстрактами.

Основатель школы колористики Татьяна Лисина в беседе с «Пятым каналом» посоветовала подключать в домашний уход такие компоненты как депантенол, сквалан, а также масла и качественный силикон.