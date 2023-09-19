Аналитик Плугов: до конца года мясо подорожает на 5%, а яйца - на 15% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитик Алексей Плугов рассказал, как изменятся цены на продукты до конца года. Он отметил, что постепенно повышается цена на яйца и мясо. Это объясняется тем, что продукция птицеводства в целом дорожает не только из-за роста цен на кормовые добавки, но и из-за колебаний курсов валюты.

Следует также учитывать увеличение тарифов на электричество и дорогостоящее оборудование. Поэтому растет и цена на продукты. До конца года, по его прогнозам, куриное яйцо станет дороже на 15%.

По словам специалиста, весной покупка мяса оптом достигла рекордной отметки. В летний период говядина незначительно подешевела. А вот до конца года цены на мясо и мясную продукцию повысятся еще на 5%.

Розничные цены на гречку сейчас держатся на уровне 2020 года. Перловая и ячневая крупы могут подорожать до конца 2023 года в пределах 1–2%.

А вот сахар до конца подешевеет на 18–20%. Овощи тоже пока держат приемлемые цены, но скоро сезон закончится и продукция начнет дорожать.

- Это происходит ежегодно. Но в этом году повлияет еще курс валют. У нас же зимой нет своих кабачков, и перцев тоже нет. А импортная продукция будет стоить дороже, - сказал аналитик NEWS.ru.