Подоляк: следственные органы Украины дадут оценку удару по Константиновке Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал, что украинские следственные органы дадут юридическую оценку трагедии в Константиновке.

“Бесспорно, появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями относительно причастности России к удару по Константиновке вызывает рост конспирологических теорий, а, следовательно, потребует дополнительной юридической оценки”, — написал Подоляк в своем телеграм-канале.

Напомним, 6 сентября в результате ракетного удара по рынку в населенном пункте Константиновка погибло 15 мирных жителей и еще 36 получили ранения. В Киеве оперативно обвинили в ударе российских военных.

Владимир Зеленский вскоре опубликовал видеозапись с места трагедии, по которой многие эксперты смогли установить траекторию ракеты и понять, что ракета прилетела с территории, подконтрольной Украине.

Позже американское издание New York Times провело собственное расследование, в котором также пришло к выводу, что российские войска непричастны к этой трагедии.