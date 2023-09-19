Генерал Скшипчак: Польша вряд ли смогла бы выдержать удар России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша вряд ли бы смогла противостоять войскам России в случае полномасштабного конфликта. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак, сообщает TVP.INFO.

По его словам, выдержать первый удар российской армии Польше было бы трудно. Также он добавил, что речь идет о том случае, где НАТО не смогла бы своевременно помочь Польше.

Скшипчак отметил, что при реализации плана министра нацобороны республики Мариуша Блащака, предполагающего оборону Польши в районе реки Висла, Варшава не смогла бы удержать контроль над территориями от Вислы до Буга.

"Это выдумка политиков, ни разу не советовавшихся с военными. Более того, они нас вообще не слушали", - отметил генерал.

Между тем, польское издание Rzeczpospolita написало о том, что Польша может не попасть в число стран, которые будут решать судьбу украинского конфликта.