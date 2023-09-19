Бетонная плита упала на четверых детей в Якутске, погибла девочка

ФОТО: МЧС Якутии

В Якутске в результате обвала бетонной плиты с жилого дома погибла девятилетний ребенок. Об этом сообщает "КП-Якутия" со ссылкой на пресс-службы МЧС по региону.

Трагедия произошла днем во вторник, 19 сентября, во дворе жилого семиэтажного дома на Автодорожной улице в Якутске.

Четверо детей играли под шатким лестничным пролетом, как произошел обвал бетонной плиты. Девочка девяти лет погибла. Пятилетний мальчик и две семилетние девочки были доставлены в местную больницу.

В МЧС сообщили, что в построенном в 2005 году доме обвалилось старое самодельное крыльцо бывшего магазина. Лестничный пролет, где произошел обвал, находился на стадии демонтажа.

Родителям пострадавших детей и погибшей девочки оказывается необходимая психологическая помощь.

Ранее KP.RU сообщил, что в Красноярском крае годовалый ребенок выпал из окна.