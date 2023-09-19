Пентагон: США продолжат учения с Арменией, несмотря на обстановку в Карабахе

Пентагон: США продолжат учения с Арменией, несмотря на ситуацию в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба Пентагона сообщила, что США продолжат проведение совместных военных учений с Арменией и завершат их согласно плану, несмотря на обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

“Наши совместные учения с Арменией реализовали свои цели по построению новых отношений на тактическом уровне и повышению совместимости для миротворческих операций, они завершатся завтра, как и планировалось”, — сообщили РИА Новости в Пентагоне.

Ведомство отметило, что американским бойцам, находящимся на территории Армении, ничего не угрожает.

Напомним, 19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных “антитеррористических мероприятий” в Нагорном Карабахе.

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева предупредила о готовности продолжать операцию до достижения поставленных целей и призвала армянские вооруженные формирования сложить оружие для прекращения боевых действий.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянских войск на территории Карабаха нет, а также обвинил Азербайджан в попытке установить контроль над населенными пунктами в регионе.