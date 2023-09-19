Десять российских студентов отправятся в научную экспедицию в Арктику. Фото: пресс-служба конкурса

Завершился конкурс для студентов и молодых ученых "Билет в Арктику", организованный АНО "Чистая Арктика" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Из 300 тысяч человек жюри выбрало 10 студентов, которые отправятся в экспедицию. В финал конкурса прошли 30 человек. Они представили свои проекты, направленные на развитие и освоение Арктики. Эксперты определили 10 победителей.

Авторы лучших проектов предложили создать специальные беспилотники, оснащенные камерами и датчиками для мониторинга экологической ситуации, составить гидрографические карты "белых пятен" Северных морей, разработать уникальные архитектурные проекты для полярных станций и многое другое.

В числе победителей студенты из Благовещенска, Екатеринбурга, Москвы, Обнинска, Санкт-Петербурга и Саратова. Всех их ждет знакомства с Арктикой, уже в октябре они посетят передовые научно-технологические площадки партнеров конкурса.