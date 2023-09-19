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НовостиПолитика19 сентября 2023 15:51

Шойгу и глава генштаба ВС Ирана Багери обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Стороны также затронули тему Сирии и Афганистана
Дарья ЧИПУРНАЯ
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу

Фото: REUTERS

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече в Тегеране с начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе.

На переговорах по актуальным вопросам двустороннего военного сотрудничества Шойгу предложил Багери обсудить ситуацию в Карабахе, а также затронуть тему Сирии и Афганистана.

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что у РФ много тем для обсуждения с главой Генштаба ВС Ирана. Среди них то вопросы образования, обмен опытом и делегациями, а также совместные военно-морские учения.