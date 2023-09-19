Шойгу и глава генштаба ВС Ирана Багери обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу Фото: REUTERS

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече в Тегеране с начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе.

На переговорах по актуальным вопросам двустороннего военного сотрудничества Шойгу предложил Багери обсудить ситуацию в Карабахе, а также затронуть тему Сирии и Афганистана.

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что у РФ много тем для обсуждения с главой Генштаба ВС Ирана. Среди них то вопросы образования, обмен опытом и делегациями, а также совместные военно-морские учения.