Певица Ариана Гранде подала на развод с Далтоном Гомесом после двух лет брака

Певица Арина Гранде снова одинока Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обладательница двух премий "Грэмми" американская певица Арина Гранде вновь одинока. 30-летняя исполнительница официально подала на развод со своим мужем Далтоном Гомесом после всего двух лет брака. Об этом сообщает People со ссылкой на близкие к паре источники.

Поп-звезда подала документы в суд в минувший понедельник, 18 сентября. Далтон, который работает агентом по элитной недвижимости, предпринял аналогичный шаг. Пару связывает брачный договор, поэтому после развода Гомес получит от Гранде определенную денежную сумму.

По данным различных источников, причиной развода стали "непримиримые разногласия". Гранде и Гомес расстались два месяца назад, но за это время они не сумели помириться друг с другом, поэтому решили в итоге расторгнуть брак.

Ранее KP.RU рассказал об еще одном громком разводе Голливуда. Известный актер Хью Джекман решил расстаться с женой после 27 лет совместной жизни.