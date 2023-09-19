Европарламент призвал Совет ЕС рассмотреть введение санкций в отношении Баку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Европарламента призвали совет Евросоюза рассмотреть введение санкций против азербайджанских властей за действия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в заявлении Европарламента.

В заявлении ЕП говорится о решительном осуждении действий Баку в Нагорном Карабахе. Также Европарламент призывает немедленно прекратить нападение и рассмотреть ЕС вопрос о введении санкций в отношении властей Азербайджана.

Кроме того, ЕП серьезно обеспокоен последствиями действий Баку для населения Нагорного Карабаха.

Напомним, 19 сентября 2023 года Баку начал "антитеррористические мероприятия" для того, чтобы восстановить конституционный строй в Нагорном Карабахе. Минобороны Азербайджана уточнило, что целью операции не являются объекты гражданской инфраструктуры и мирные жители.

А премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что войска Армении не принимают участие в боевых действиях в Карабахском регионе, поскольку их там попросту нет