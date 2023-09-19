Миротворцы РФ фиксируют нарушения режима прекращения огня со стороны Баку Фото: REUTERS

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе фиксируют многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны Баку. Об этом сообщили в российском Минобороны.

В ведомстве добавили, что миротворцы РФ организовали эвакуацию мирных жителей Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов, а также оказание медпомощи пострадавшим гражданам.

Всего за день миротворцы эвакуировали 469 человек, в том числе 185 детей, сообщили в Минобороны.

Напомним, Баку начал "антитеррористические мероприятия" во вторник, 19 сентября для того, чтобы восстановить конституционный строй в Нагорном Карабахе. По данным Минобороны Азербайджана, целью операции не являются объекты гражданской инфраструктуры и мирные жители.

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что войска Армении не принимают участие в ситуации в Карабахе, а Азербайджан пытается установить контроль над населенными пунктами в Карабахе.