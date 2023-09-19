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НовостиПолитика19 сентября 2023 16:28

Миротворцы РФ фиксируют нарушения режима прекращения огня со стороны Баку

Российские миротворцы организовали эвакуацию местных жителей из опасных районов Карабаха
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Миротворцы РФ фиксируют нарушения режима прекращения огня со стороны Баку

Миротворцы РФ фиксируют нарушения режима прекращения огня со стороны Баку

Фото: REUTERS

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе фиксируют многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны Баку. Об этом сообщили в российском Минобороны.

В ведомстве добавили, что миротворцы РФ организовали эвакуацию мирных жителей Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов, а также оказание медпомощи пострадавшим гражданам.

Всего за день миротворцы эвакуировали 469 человек, в том числе 185 детей, сообщили в Минобороны.

Напомним, Баку начал "антитеррористические мероприятия" во вторник, 19 сентября для того, чтобы восстановить конституционный строй в Нагорном Карабахе. По данным Минобороны Азербайджана, целью операции не являются объекты гражданской инфраструктуры и мирные жители.

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что войска Армении не принимают участие в ситуации в Карабахе, а Азербайджан пытается установить контроль над населенными пунктами в Карабахе.