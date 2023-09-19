Звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти расплакалась при рассказе об онкологии

Доэрти борется с онкологией с 2015 года Фото: EAST NEWS

Звезда сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллс 90210" Шеннен Доэрти рассказала о том, как борется с раком мозга. Об этом пишет Page Six.

57-летняя артистка появилась на мероприятии, посвященному сериалу "Беверли-Хиллз 90210". Доэрти рассказала, что болезнь оставляет ее без сил.

"Ребята, я постоянно плачу. Я борюсь за свою жизнь каждый день. И я думаю, что это действительно прекрасно", - заявила актриса.

Доэрти борется с онкологией с 2015 года, сначала ей был диагностирован рак груди, после продолжительного лечения пришло состояние ремиссии, однако в 2022 году женщине поставил рак молочных желез четвертой стадии. В 2023 году Доэрти сообщила, что рак груди дал метастазы в мозг.

Ранее врач-онколог Евгений Черёмушки заявил о том, что резкое похудение и аллергии могут свидетельствовать о раке. Кроме того, тревожным симптомом также можно назвать одышку.