Протестующие заблокировали посольство России в Армении

Демонстранты заблокировали посольство России в Армении Фото: REUTERS

Протестующие заблокировали здание посольства России в Армении и не дают сотрудникам посольства покинуть его, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в диппредставительстве РФ.

“Здание посольства заблокировали. Перед зданием у главного входа много демонстрантов. Задний вход тоже заблокирован, но сколько людей с той стороны непонятно.” — уточняется в сообщении.

Также в диппредставительстве отметили, что родным и близким сотрудников посольства ничего не угрожает, а информация о том, что их привезли в посольство не соответствует действительности.

Напомним, из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване собрались сотни протестующих у здания правительства Армении с требованиями к премьер-министру страны уйти в отставку. Митинги транслируют местные телеканалы в реальном времени. Демонстранты пытаются прорвать полицейские кордоны и проникнуть в здание Кабмина Армении.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Иран, Турция или Россия: Ереван затих и ждёт, кто решит судьбу Армении (подробнее)