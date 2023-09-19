Путин поручил предприятиям ОПК России увеличить производство артиллерии и ПВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин дал поручение предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ увеличить производство средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны для обеспечения потребностей российской армии в зоне спецоперации на Украине.

“Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Мы много на этот счет говорили и мной дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатуры”, — сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии РФ 19 сентября.

Путин отметил, что предприятия ОПК России активно наращивают производство для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации.

Также президент призвал уточнить объемы государственной программы вооружений из-за роста потребностей ВС России в зоне спецоперации. Путин подчеркнул, что ряд вопросов в данном проекте остается нерешенным.