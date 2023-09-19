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НовостиПолитика19 сентября 2023 17:26

Путин поручил уточнить объемы госпрограммы вооружений в связи со спецоперацией

Президент отметил, что потребности армии РФ выросли
Сергей ЧИКОВ
Путин поручил уточнить объемы госпрограммы вооружений в связи со спецоперацией

Путин поручил уточнить объемы госпрограммы вооружений в связи со спецоперацией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил уточнить объемы новой государственной программы вооружений в связи с ростом потребностей российской армии для выполнения боевых задач в зоне спецоперации на Украине.

“Из-за ряда факторов потребности в вооружениях, военной и специальной технике существенно увеличиваются”, — отметил глава государства в ходе заседания Военно-промышленной комиссии 19 сентября.

Путин уточнил, что рост потребностей связан как с ростом самой армии и появлением в ней новых подразделений и частей, так и с беспрецедентным санкционным давлением коллективного Запада.

В связи с этим, считает президент, необходимо уточнить исходные данные по программе вооружения на период с 2025 по 2034 год. Также Путин отметил, что ряд финансовых вопросов по данному проекту остается нерешенным и по сей день.