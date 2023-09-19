Минобороны Азербайджана заявило о взятии 60 позиций армянских формирований

Азербайджанские войска начали "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе Фото: EAST NEWS

Министерство обороны Азербайджана проинформировало, что в результате "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе под контроль азербайджанских военных перешло уже более 60 боевых позиций вооруженных формирований Армении.

“В ходе событий более 60 боевых позиций Вооруженных сил Армении были взяты под контроль наших Вооруженных сил.” — сообщили на сайте Минобороны республики.

Уточняется, что азербайджанские войска также нейтрализовали более 20 военных машин, более 40 артиллерийских систем, более 30 минометов и другую технику вооруженных формирований Армении.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал “антитеррористические мероприятия” в Нагорном Карабахе для восстановления конституционного строя региона.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в попытке взять под контроль населенные пункты в Карабахском районе, а также заявил об отсутствии в регионе армянских военных.

Спустя почти четыре часа после начала боевых действий власти Нагорного Карабаха призвали Азербайджан прекратить огонь и приступить к мирным переговорам.

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