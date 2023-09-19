Омбудсмен Нагорного Карабаха заявил о 25 погибших в ходе боевых действий Фото: REUTERS

Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о том, что не менее 25 человек погибли в результате боевых действий, которые были начаты Азербайджаном 19 сентября. Об этом пишут армянские СМИ.

По словам омбудсмена, в числе погибших есть двое мирных жителей. Также в Нагорном Карабахе были ранены 128 взрослых и 12 детей.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Позднее администрация президента Ильхама Алиева заявила, что для прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и установления мира нужно полностью разоружить и расформировать вооруженные формирования Армении в регионе.

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