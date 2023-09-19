Умер Алексей Янин, российский актер. Фото: РАМТ

19 сентября умер Алексей Янин, российский актер. Ему было 40 лет, сообщает пресс-служба Российского академического молодежного театра.

По информации РАМТ, родственники Янина подтвердили смерть актера. Со 2 сентября он находился в реанимации, однако его сердце не выдержало.

На протяжении последних восьми лет Янин боролся с последствиями тяжёлого инсульта.

О времени и месте прощания с актером будет объявлено позднее. Алексей Янин является выпускником Высшего театрального училища им.Щепкина, с 2004 года он служил РАМТе. Многим Янин запомнился по ролям в фильмах и сериалах, среди которых "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты".

Напомним, 2 сентября уже появлялись данные о смерти актера, однако позднее в театре эту информацию опровергли: актер оказался жив, но находился в крайне тяжёлом состоянии.

На протяжении нескольких дней Янин находился в реанимации. По словам его мамы Ольги, Алексей чувствовал себя очень плохо, его состояние характеризовалось как крайней тяжести.

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