Жена Алексея Янина сделала полное боли заявление после его смерти. Фото: РАМТ

Жена Алексея Янина Дарья на своей странице в социальных сетях прокомментировала новости о смерти актера.

Дарья опубликовала фото вместе с Алексеем и их общим сыном Андреем.

"Леши сегодня не стало. У этой боли нет границ. Наша с Андрюшей любовь к тебе навсегда", - написала Дарья.

Напомним, на протяжении последних восьми лет актер Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта. 2 сентября появились новости о смерти актера, однако после театр РАМТ, где служил Алексей, опроверг эту информацию. Узнав, что Янин жив, его жена тут же сообщила об этом в соцсетях:

"Новость, которую мы утром получили от представителей НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, оказалась ошибкой. Леша, действительно, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, в коме, но он жив", - сообщала тогда Дарья.

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