Минобороны ФРГ раскрыло содержание нового пакета военной помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В рамках нового пакета военной помощи Украине в 400 млн евро ФРГ планирует поставить Киеву также десятки тысяч боеприпасов и 200 бронемашин. Об этом говорится на сайте немецкого министерства обороны.

По данным ведомства, среди поставок Украине есть 30 тысяч 155-миллиметрового снарядов, 3,8 тысячи дымовых снарядов 155 миллиметров, 105 тысяч 120-миллиметровых снарядов различного назначения, 480 противотанковых ракет АТ2, 200 бронемашин MRAP и ремонтно-эвакуационные машины с системами разминирования.

Кроме того, в перечне поставок есть зимняя одежда и тепловые генераторы. ФРГ намеревается и дополнительно предоставить Украине ЗСУ Gepard и ПВО IRIS-T.

Ранее стало известно, что Германия направит Украине новый пакет военной и гуманитарной помощи на сумму в 400 миллионов евро. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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