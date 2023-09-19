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НовостиПолитика19 сентября 2023 19:11

Губернатор Гладков: в Шебекинском округе система ПВО сбила беспилотник

Из-за сбитого БПЛА над Шебекинским городским округом никто не пострадал
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Губернатор Гладков: в Шебекинском округе система ПВО сбила беспилотник

Губернатор Гладков: в Шебекинском округе система ПВО сбила беспилотник

Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что над Шебекинским городским округом был сбит беспилотник.

С помощью системы ПВО дрон был уничтожен на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, уточнил губернатор.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате этого инцидента нет.

Также 19 сентября российское Минобороны сообщило о том, что днем была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам страны. Был сбит беспилотник над Белгородской областью.

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