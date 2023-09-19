Губернатор Гладков: в Шебекинском округе система ПВО сбила беспилотник
Фото: REUTERS
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что над Шебекинским городским округом был сбит беспилотник.
С помощью системы ПВО дрон был уничтожен на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, уточнил губернатор.
По его словам, пострадавших и разрушений в результате этого инцидента нет.
Также 19 сентября российское Минобороны сообщило о том, что днем была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам страны. Был сбит беспилотник над Белгородской областью.
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