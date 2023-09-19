Минобороны: средства ПВО сбили дроны над Орловской и Белгородской областями Фото: REUTERS

Российское Министерство обороны сообщило о том, что средства ПВО обнаружили и уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Орловской областями. Об этом стало известно вечером во вторник, 19 сентября.

По данным ведомства, около 21:00 мск была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам, расположенным на территории страны.

"Дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над Белгородской и Орловской областями", - рассказали в ведомстве.

Ранее Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщал о сбитом над Шебекинским городским округом украинском беспилотник. В результате , пострадавших и разрушений нет. На данный момент оперативные службы региона продолжают уточнять информацию о последствиях уничтожения БПЛА на земле.

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