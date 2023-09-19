Bloomberg: в G7 допускают, что украинский конфликт продлится до семи лет

Страны G7 готовятся к тому, что украинский конфликт продлится еще шесть-семь лет. Фото: REUTERS

Украинский конфликт может продлиться еще шесть-семь лет. Такой прогноз считают реальным в странах G7, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из стран блока.

«Конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет», - сказал собеседник агентства, отметив, что Соединенные Штаты и их союзники предусматривают возможность длительного конфликта на Украине в своё планирование как в военной, так и в финансовой областях.

Ранее Минобороны ФРГ раскрыло содержание нового пакета военной помощи Украине. Германия планирует поставить Украине десятки тысяч боеприпасов и 200 бронемашин.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина больше нуждается в средствах ПВО, чем в дальнобойных ракетах.

Тем временем официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поездку президента Украины Владимира Зеленского в США словами «Киевский попрошайка вновь клянчит деньги».