Минобороны: украинский беспилотник сбит над Орловской областью

Российские ПВО пресекли очередную попытку атаки Киева на объекты на территории РФ. Фото: REUTERS

Российские военные пресекли очередную попытку ВСУ атаковать расположенные на территории РФ объекты при помощи беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Сообщается, что беспилотник самолетного типа обнаружен около 22.30 во вторник 19 сентября над Орловской областью.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», - информирует российское оборонное ведомство.

Напомним, российские средства ПВО обнаружили и уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Орловской областями около 21.00 во вторник 19 сентября.

Также сообщалось, что во вторник, 19 сентября, около 16:00 по московскому времени над территорией Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) заметили и ликвидировали украинский беспилотник самолетного типа.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что над Шебекинским городским округом был сбит беспилотник.