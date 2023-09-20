«Это ложь»: Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле российских миротворцев

МО Азербайджана опровергло сообщения об обстреле российских миротворцев. Фото: REUTERS

Сообщения об обстреле колонны российских миротворцев со стороны вооруженных сил Азербайджана «являются абсолютной ложью». Об этом заявило Минобороны Азербайджана.

«Категорически опровергаем эти необоснованные утверждения», - сказано в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

Ранее в сети появился ряд сообщений о том, что российские миротворцы, занимающиеся эвакуацией армянских мирных жителей, якобы попали под обстрел Вооруженных сил Азербайджана.

Напомним, российские миротворческие подразделения во вторник 19 сентября эвакуировали в свое расположение в Нагорном Карабахе 469 мирных жителей, которым в связи с эскалацией обстановки угрожала опасность.

Ранее сообщалось, что 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе и потребовал распустить правительство региона, а вооруженные формирования Армении сложить оружие для установления мира.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в попытке захватить населенные пункты Нагорного Карабаха и заявил, что в регионе нет армянских военных.