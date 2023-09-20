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НовостиВ мире19 сентября 2023 21:19

«Это ложь»: Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле российских миротворцев

Минобороны Азербайджана назвало ложью сообщения об обстреле российских миротворцев
Мария ПАВЛОВА
МО Азербайджана опровергло сообщения об обстреле российских миротворцев.

МО Азербайджана опровергло сообщения об обстреле российских миротворцев.

Фото: REUTERS

Сообщения об обстреле колонны российских миротворцев со стороны вооруженных сил Азербайджана «являются абсолютной ложью». Об этом заявило Минобороны Азербайджана.

«Категорически опровергаем эти необоснованные утверждения», - сказано в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

Ранее в сети появился ряд сообщений о том, что российские миротворцы, занимающиеся эвакуацией армянских мирных жителей, якобы попали под обстрел Вооруженных сил Азербайджана.

Напомним, российские миротворческие подразделения во вторник 19 сентября эвакуировали в свое расположение в Нагорном Карабахе 469 мирных жителей, которым в связи с эскалацией обстановки угрожала опасность.

Ранее сообщалось, что 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе и потребовал распустить правительство региона, а вооруженные формирования Армении сложить оружие для установления мира.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в попытке захватить населенные пункты Нагорного Карабаха и заявил, что в регионе нет армянских военных.