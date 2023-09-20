Российские ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские ПВО предотвратили атаку украинского беспилотника на объекты на территории РФ. Фото: REUTERS

Российские военные предотвратили очередную попытку атаки ВСУ на расположенные на российской территории объекты. Поздним вечером во вторник 19 сентября над Белгородской областью обнаружен и сбит беспилотник, сообщает Минобороны РФ.

Сообщается, что это был БПЛА самолетного типа, который около 23.45 по московскому времени находился над территорией Белгородской области.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Накануне украинский беспилотник был сбит над Орловской областью.

Напомним, российские средства ПВО обнаружили и уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Орловской областями около 21.00 во вторник 19 сентября.

Также сообщалось, что во вторник, 19 сентября, около 16:00 по московскому времени над территорией Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) заметили и ликвидировали украинский беспилотник самолетного типа.

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