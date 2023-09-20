Зеленский призвал Трампа раскрыть его план урегулирования украинского конфликта

Зеленский призвал Трампа рассказать о плане урегулирования украинского конфликта.
Фото: REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского политика Дональда Трампа обнародовать детали его плана по урегулированию украинского конфликта.
«Я не понимаю, в чем детали его идеи, почему он ими не поделится и чего ждет», - сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN.
Украинский лидер добавил, что не примет план прекращения конфликта, не предусматривающий вывод российских войск.
Напомним, Дональд Трамп не раз заявлял о своих возможностях прекратить украинский конфликт за сутки, а действующего президента США Джо Байдена назвал недостаточно компетентным, чтобы способствовать прекращению этого кризиса.
Ранее Трамп заявил, что Украина могла избежать конфликта с Россией, уступив часть территорий.
Тем временем Зеленский обвинил страны Евросоюза, которые ограничили поставки зерна из Украины, в превращении данного вопроса в триллер. Об этом он заявил общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.
Также Зеленский заявил, что Украина не откажется от своих территорий ради мира.