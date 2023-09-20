Пушков: Дуда показал приоритет интересов Польши над потребностями Украины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Польский президент Анджей Дуда продемонстрировал, что интересы Польши имеют приоритет перед потребностями Украины. Об этом свидетельствует его высказывание на брифинге в Нью-Йорке, считает российский сенатор Алексей Пушков.

«Выступая на брифинге перед польскими журналистами в Нью-Йорке, президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим, способным утянуть спасающего его на дно. «Утопающий хватается за все, что может...» Дуда обосновал тем самым решимость Варшавы заботиться прежде всего о польских интересах, а затем уже об Украине», - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что новые нюансы в подходе Варшавы к ситуации на Украине входят в конфликт с позицией киевского лидера Зеленского, который пытается аргументировать приоритет потребностей Украины над интересами западных стран.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что Варшава не одобрит вступление Украины в Евросоюз, если не будет решен вопрос с экспортом украинской сельхозпродукции.

Также сообщалось, что премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев намерен запретить импорт отдельных товаров из Польши и Венгрии, если эти страны не отменят односторонний запрет на экспорт.

Тем временем Польша может не попасть в число стран, которые будут решать судьбу украинского конфликта.