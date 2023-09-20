Hill: Украине придется капитулировать при Байдене или при Трампе

Обозреватель издания Hill считает, что Украине придется капитулировать независимо от результатов президентских выборов в США. Фото: REUTERS

Украина потерпит поражение в конфликте независимо от того, кто займет пост президента США в 2024 году. Такое мнение высказал обозреватель издания Hill Джозеф Боско.

«Заявленная стратегия Трампа — это, по сути, политика, которой администрация Байдена уже следует», - написал Боско, добавив, что президент США Джо Байден уже отказался предоставить Киеву определенные виды оружия.

По мнению обозревателя, украинцы «должны смириться с вероятностью вынужденной капитуляции либо во время второго срока Трампа, либо во время второго срока Байдена».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Трампа раскрыть его план урегулирования украинского конфликта, но заявил, что не примет план урегулирования, не предусматривающий вывод российских войск.

Напомним, Дональд Трамп не раз заявлял о своих возможностях прекратить украинский конфликт за сутки, а действующего президента США Джо Байдена назвал недостаточно компетентным, чтобы способствовать прекращению этого кризиса.

Ранее Трамп заявил, что Украина могла избежать конфликта с Россией, уступив часть территорий.