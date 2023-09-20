Разведчик «Феникс»: российские десантники закрепились на окраине Клещеевки

Российские десантники закрепились на окраине разрушенного населенного пункта Клещеевка в ДНР. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные закрепились на северной окраине населенного пункта Клещеевка в ДНР и взяли под контроль подступы к железной дороге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника разведки десантной дивизии с позывным «Феникс».

«Клещеевка была снесена с лица земли уже давно, там реально негде закрепляться, поэтому наши войска отодвинулись на рубеж железной дороги и зашли за нее. Там закрепились», - рассказал Феникс, добавив, что в Клещеевке на настоящий момент могут находиться 60-80 украинских военных.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка на Донецком направлении. Об этом во вторник, 19 сентября. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его данным, при каждом штурме украинские подразделения теряют до 30% личного состава убитыми и ранеными.

Тем временем группа украинских военных сдалась в плен, воспользовавшись открытым российским специальным радиоканалом. Сообщается, что это не первая группа солдат ВСУ, которая использует такую возможность.

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