На границе Монголии и России нашли больного с подозрением на чуму

В Монголии нашли больного с подозрением на бубонную чуму. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больной в приграничном с Россией районе Монголии сдал положительный тест на чуму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя по связям с общественностью монгольского национального центра изучения зоонозных инфекций Энхбаярын Дулмаа.

Сообщается, что больной поступил в больницу общего профиля во вторник 19 сентября с лихорадкой и рвотой. Предварительный тест на чуму оказался положительным. Окончательно подтвердить или опровергнуть диагноз специалисты смогут 21 сентября после дополнительных исследований.

Напомним, в июне в Монголии также зафиксировали случай заражения бубонной чумой. В больницу попал 21-летний молодой человек. Около сорока жителей региона, контактировавшие с ним, были изолированы. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем иммунолог назвал главное отличие штамма пирола от других вариантов коронавируса.