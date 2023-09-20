Губернатор Кондратьев: в Сочи горит резервуар с дизельным топливом

В Сочи утром в среду 20 сентября загорелся резервуар с дизельным топливом. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сообщается, что угрозы дальнейшего распространения огня нет.

«В Адлерском районе Сочи рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом. Площадь пожара составляет 96 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники», - написал Кондратьев, добавив, что причины происшествия выясняются.

Тем временем в Геленджике потушили лесной пожар на площади 12 га.

Ранее сообщалось, что двое выпрыгнули из окон на пожаре в гостинице Red Crystal в Челябинске, 35-летнего мужчину увезли в больницу.