Что произошло в ночь на 20 сентября

Умер Алексей Янин, российский актер. Фото: РАМТ

Актер Алексей Янин умер в Москве. Последние 20 дней он находился в коме. Головной мозг был сильно поврежден после двух инсультов, а в конце августа 2023 году случился приступ эпилепсии. После него парализованного артиста привезли в реанимацию, он лежал в коме, из которой уже не вышел.

В Сочи утром в среду 20 сентября загорелся резервуар с дизельным топливом. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники

Глава российского МИД Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк, он примет участие в в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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