МИД России призвал Киргизию и Таджикистан воздержаться от необдуманных шагов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва призывает Бишкек и Душанбе воздержаться от необдуманных шагов по вопросам пограничного урегулирования, а также от резких заявлений. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ.

«В Москве внимательно следят за развитием ситуации в связи с обострившейся взаимной риторикой между Бишкеком и Душанбе относительно имеющихся противоречий в сфере пограничного размежевания», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что Москва заинтересована в преодолении разногласий, а также их недопущении между странами-членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Возникшие противоречия в ведомстве призвали решать политико-дипломатическими методами.

Ранее в Госкомитете нацбезопасности Киргизии заявили о возможности предъявления территориальных претензий Таджикистану из-за обнаруженных новых исторических и юридических документов.